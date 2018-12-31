Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe belediyesi tarafından, vatandaşların ve öğrencilerin kış aylarındaki soğuk havalardan etkilenmemeleri için 'akıllı durak' hizmete girdi.Çan ilçesinde soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte harekete geçen Çan Belediyesi okullarına ve şehir dışına işçi servisiyle gitmek zorunda kalan vatandaşların soğuk havalardan etkilenmemesi için kent içinde belli noktalara 'akıllı durak' hizmetini faaliyete geçirdi. İlk 'akıllı durak', Mesut Hulki Önür Caddesi üzerindeki Demirci Camisii önündeki durağa yerleştirildi. İlerleyen günlerde ilçe merkezinde belirlenen 15 farklı noktaya konulması beklenen akıllı duraklar vatandaşları memnun etti. 15 metrekare büyüklüğünde olan durak içerisinde oturma alanı, ayakta ve engelli bekleme alanının yanı sıra güvenlik kamerası yer alıyor. Kablosuz internet ve şarj ünitesi gibi özellikleri dikkat çeken durakta, vatandaşlar araç beklerken hem internet hizmetlerinden faydalanacak hem de cep telefonları ya da tablet bilgisayarlarını şarj ederken kurumsal ekran özelliği sayesinde de Çan Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı önemli projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. Akıllı durak içerisinde bulunan klima sayesinde yaz aylarında serinlik veren, kış aylarında ise vatandaşı dış ortamdan koruyan ve ısı enerjisi sağlayan bir sisteme sahip. Bu sayede servislerini bekleyen vatandaşlar olumsuz hava koşullarından etkilenmemiş olacak. Durakta bulunan kütüphane sayesinde vatandaşlar servislerini beklerken kitap okuyabilecek. Durakta, engelli vatandaşların akıllı duraklardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için engelli rampaları da yapıldı.'HİZMETTE BİR ÜST SINIRA ÇIKTIK'Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, hayata geçirilen 'Akıllı Durak' projesi ile uzun süre servis beklemek zorunda kalan vatandaşların zorlu hava koşullarına maruz kalmayacağını belirterek, "Belediyecilikte rutin yapılması gereken alt ve üst yapı gibi hizmetleri tamamladıktan sonra hizmette bir üst sınıra çıktığımızı düşünüyorum. Bu akıllı duraklar sayesinde Çanlı vatandaşların kışın sıcak, yazın serin bir ortamda servis ve otobüslerini bekleyecekler. Durağımızın içerisinde internetimiz, şarj ünitemiz, kamera sistemimiz, ekranımız ve en önemlisi her durağımızda kütüphanemiz var. Çan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

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