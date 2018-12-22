Camide sabah namazında 'kahvaltı' ikramı, cemaati artırdı

Aleyna KESKİN/Emre KOLTUK/TRABZON, () - TRABZON'da cami imamı Mustafa Acar, sabah namazlarına katılımı artırmak amacıyla cemaate kahvaltı vermeye başladı. Kahvaltı uygulaması ile camide sabah namazlarında cemaat sayısı arttı.

Arsin ilçesi Şankaya Mahallesi'ndeki Kendirlik Camisi'ne sabah namazlarına katılımın düşük olması üzerine ilginç bir uygulama başlatıldı. Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarına ilgiyi artırmak için cemaate kahvaltı vermeye başladı. Sabah namazını camide kılan cemaat ardından okuma salonunda serpme kahvaltı yapıyor. Kahvaltı uygulaması ile camide sabah namazlarında cemaat sayısı arttı. Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki camide sabah namazı kılan araç sürücüleri de kahvaltı ikramından nasibini alıyor. Uygulamayı duyan hayırseverler de camiye kahvaltılık malzeme yolluyor.

'KAHVALTI SONRASI KOCA BİR CEMAATİMİZ OLDU'

Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarının genellikle evde kılındığını ve bu nedenle camide cemaatin az olduğunu belirterek, "Camimizde cemaat azlığı sorununa çözüm bulabilmek için mahallede bulunan herkesle tek tek görüştüm. Sabahları namazdan sonra cemaate kahvaltı hazırlamaya başladım. Şimdi koca bir cemaatle sabah namazı kılıyor sonrasında da kahvaltı yapıp sohbet ediyoruz” dedi.

Karadeniz Sahil Yolu güzergâhındaki sürücülerin kahvaltı ikramıyla karşılaştıklarını anlatan Acar, “Yolculuk yaparken sabah namazına denk gelenler camiye geldiklerinde böyle bir uygulama görünce şaşırıyorlar. Hatta beni burada çaycı zannedenler de oluyor. Hesap ödemeye kalkanlar da oluyor. ikram diyoruz. Hoşlarına gidiyor. Kendi şehirlerinden kimisi kahvaltı için çay, bal, kaymak yolluyor. Burada böyle bir uygulamanın olduğunu duyanlar hayrına hiç gelmedikleri namaz kılmadıkları camimize yiyecek yolluyor. Çorum'dan leblebi yollayan bile oldu” diye konuştu.

ÖRNEK UYGULAMA

Uygulamanın ilçede takdir topladığını kaydeden Arsin İlçe Müftüsü Ali Genç de, “Sabah cemaatinde bir artış meydana geldi. İlçe müftüsü olarak ben de namaza arada bir buraya gelip sonrasında kahvaltı yapıyorum. Cami imamımızın yapmış olduğu bu uygulama ilçede takdir topladı. Bu uygulama öteki imamlarımıza da örnek olur” ifadelerini kullandı.

Camide sabah namazı kılan Cahit Gürsoy ise, “Eskiden sabah namazını evlerimizde kılardık. Ama şimdi camiye gelip cemaatle namaz kıldıktan sonra burada kahvaltı yapıp, sohbet ediyoruz” dedi.

Namazdan sonra kahvaltı yaptıklarını belirten Necati Gürsoy da, "Kahvaltıda sohbet ediyor, derdi sıkıntısı olanları öğrenip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hoş bir ortam oluyor” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI