Camide, imam ile tartışan dernek başkanı için suç duyurusu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halitpaşa Camii'nde görev yapan İmam Nuri Kaçan ile Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gazi Balcı arasında iddiaya göre baskı ve lojman kirası nedeniyle camide çıkan tartışma, kavgaya dönüşmeden cemaat tarafından önlendi. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası Bursa Müftülüğü, cami içerisinde din görevlisine yapılan hakaret hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Diyanet- Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Bak, "Dernek başkanları camilerimizde imamların amiri değildir. İmamlarımıza ahkam kesen, emirler yağdıran bu kişiler hayır hasenat vasfını kişiselleştirmektedir" dedi.İnegöl'de Halitpaşa Camii'nde yaklaşık 2 yıldır imamlık yapan Nuri Kaçan, geçen hafta çarşamba günü akşam namazını kıldırdıktan sonra Halitpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gazi Balcı ile camide tartıştı. İmam ile dernek başkanı arasındaki sert tartışma, kavgaya dönüşmeden araya giren cemaat tarafından önlendi.Diyanet- Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Bak, meslektaşı imam Nuri Kaçan'a yapılan bu sataşmayı basın açıklaması ile kınadı. Camilerin kişileştirilmesinin söz konusu olamayacağını belirten Bak, "Camiler halkımıza hizmet vermek için inşa edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş imamlarımız camilerimizin resmî sorumlularıdır. İmamlarımızın bağlı oldukları kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. İnegöl’de yaşanan olay bir kurumun işleyişine, din görevlilerinin mücadelesine büyük bir hakarettir" dedi.Açıklamasında, dernek başkanlarının camilerin imamlarının amiri olmadığını ifade eden Balcı, şunları söyledi:"İmamlarımıza ahkam kesen, emirler yağdıran bu kişiler, hayır hasenat vasfını kişiselleştirmektedir. İmamlarımızın görevleriyle ilgili en ufak bir sıkıntı yaşanmazken, imam lojmanları ile ilgili esas kanun ve hükümler ortadayken ‘burası benim, senin kiranı bin lira yaptım ve bunu elden ödeyeceksin’ demek camiyi ticarethane gibi kullanmaktır. Camilerimizin eksikleri ile uğraşması gerekenler, tek fazlalık imamlarmış gibi davranamaz. İnegöl’de yaşanan bu talihsiz olayda astığım astık, kestiğim kestik minvalinde tavırlar sergileyen Dernek Başkanı caminin içinde imam kardeşimizin üzerine yürümüş, cemaatin araya girmesi ve imam kardeşimizi camiden uzaklaştırması sonucu ciddi bir kavga önlenmiştir. Fakat dernek başkanının ‘Burası benim, ben ne dersem o olur’ söylemi, yapılan hayrı da hasenatı da itibarsızlaştırmaktadır. Halkımızdan ricamız şudur, eğer ki camileri önce hayır adı altında inşa edip, sonra ticarethaneye çevirecekseniz, camilerin altına dükkanlar dizip, adeta ticari bir pazar oluşturacaksanız ve ben bu caminin sahibiyim deyip ibadethanelerin işleyişini kendi çıkarlarınıza odaklayacaksanız ne olur, ne cami yaptırın, ne de dernek başkanı olun. Biz burada bütün dernek başkanlarını kastetmiyoruz. Kendilerini imamın amiri, caminin sahibi sanan dernek başkanlarını kastediyoruz. Unutmayın, camiler Allah’ın birer mabedi, imamlar da Diyanet İşleri Başkanlığımızın birer görevlileridir. Hesap soracak olan kurum bellidir, hesap verecek olan görevliler bellidir. Bir daha bu tarz olayların yaşanmaması adına bu talihsiz vakadan ders çıkarılmalı, hukuki haklarımızı arayacağımız unutulmamalıdır."Bu arada, Bursa Müftülüğü olayın kendilerine iletildiğini, camide imamla tartışan dernek başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlattıklarını söyledi.Halitpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gazi Balcı ise olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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