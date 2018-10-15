Çallı: Süt ürünlerinde verimliliğin artırılması için çalışıyoruz

İSTANBUL, () - AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle yaptığı açıklamada açlıkla mücadele için herkesin adım atması gerektiğine dikkat çekerek, sektörün verimliliği artırma ve israfı önleme yönünde çalışmalar sürdürdüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bu yılki Dünya Gıda Günü etkinliklerinin temasını '2030’da #SıfırAçlık yaşanan bir dünya mümkün' olarak belirledi. 'Eylemlerimiz geleceğimizdir' sloganı ile yayınlanan belgede bazı verilere yer verildi. 2016 verilerine göre dünyada 815 milyon aç insan olduğu, bunların yüzde 60’ını ise kadınların oluşturduğu bildirildi. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, bu gün dolayısı ile yaptığı açıklamada dünyadaki açlık verilerinden örnekler vererek sektörün gıda kayıplarının azaltılması konusundaki çabalara dikkat çekti.

“HERKES ÖNCELİKLE KENDİ KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLEMELİ”

Dünyada yetersiz ve dengesiz beslenmenin getirdiği maliyetin 3,5 trilyon dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Çallı, bunun yükünün özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bindiğini söyledi. Gıda atık ve israfının önlenmesi için devletlerin ve hatta gıda zinciri paydaşlarının öncelikle 'kendi kapılanın önünü süpürmeleri' gerektiğini vurgulayan Çallı sektör olarak süt verimliliğinin artırılması; üretime kadar olan, üretim sırasında ve sonrasında yaşanan kayıpların önlenmesi için sektör olarak büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

“YÜZDE 60 DAHA FAZLA GIDA ÜRETMEMİZ GEREKECEK”

Dünya nüfusunun giderek artarken kaynakların da giderek azaldığını söyleyen Çallı, "İklim değişiklikleri, bölgesel çatışmalar ve ekonomik sorunlar dünya vatandaşlarının önemli bir bölümünün yeterli gıdaya erişebilmesini engelliyor. Diğer yandan bir kesim de aşırı gıda arzından kilo alıyor. Bu iki durum da insan sağlığına büyük zarar verirken dünya ekonomisine de ciddi bir yük bindiriyor. 2050’de dünya nüfusunun tamamının doyurulabilmesi için şimdikinden yüzde 60 daha fazla gıda üretilmesi gerektiği hesaplanmakta" dedi.

“EN AŞAĞIDAN EN YUKARIYA TOPYEKUN ÇABA GÖSTERİLMELİ”

“Dünyanın beslenebilmesi için en aşağıdan en yukarıya topyekun bir çaba gösterilmesi gerekli" diyen Çallı, "Bu hem yönetimler bazında yerelden bölgesele, ulusaldan küresele, hem de paydaşlar bazında çiftçiden üreticiye, pazarlamacıdan tüketiciye genişleyen bir zincir. Biz kendi adımıza, öncelikle üye firmalarımız olarak verimlilik artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan, hammadde temin ettiğimiz çiftçiler ve ürünlerimizi alan tüketiciler ayağında kayıp ve atıkların önlenmesine yönelik farkındalık artırma çalışmalarına imza atıyoruz. Bu girişimler yoluyla israfın kısa sürede en aza indirilmesini umuyoruz" diye konuştu.

“YAŞLANMANIN ETKİLERİNİ GİDERMELİYİZ”

Hep birlikte gıda kayıplarının ve atıkların en aza indirilmesi için çalışmak gerektiğini vurgulayan Çallı, "Ülke kaynakları açısından çok şanslı bir noktada yer alıyoruz. Ancak dünyamızın içinden geçtiği yaşlanma süreci, ne yazık ki bölgemizi de etkiliyor. Bunun etkilerini gidermek için çabalamalıyız. Ben Dünya Gıda Günü sebebiyle çiftlikten sofraya kadar gıda tedarik zincirinin tüm paydaşlarına yeniden seslenmek istiyorum: Hep birlikte gıda kayıp ve atıklarını en aza indirmeye çalışmalıyız. Ülkemizin ve dünyamızın geleceğini ancak bu sayede garanti altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.

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