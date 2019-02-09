Çalınan düve ve buzağısını bulana 3 bin lira ödül verecek

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde Yalçın Besparmak (42), geçen yıl aralık ayında çalınan düve ve buzağısını bulana veya yerini söyleyene 3 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Yağcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yalçın Besparmak'ın 6 aylık buzağısı ile 2 yaşındaki düvesi, 24 Aralık 2018 tarihinde ahırından çalındı. Sabah hırsızlığı fark eden Besparmak, jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, delil aradı, eçen zamana rağmen hayvanlara ulaşılamadı. Besparmak, hayvanlarının bulunamaması üzerine çareyi ödül koymakta buldu. Hırsızların bulunması için her şeyi yapacağını belirten Besparmak, "Daha önce bana ait arı kovanları çalındı. Şimdide 2 yaşındaki düve ve 6 aylık buzağı çalındı. İkisinin değeri 8 bin TL civarında. Ama ben bulana veya yerini söyleyene, 3 bin TL ödül vereceğim. Yeter ki hayvanlarım bulunsun" dedi.

FOTOĞRAFLI