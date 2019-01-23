Çaldıran buz kesti

VAN'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, hayat durma noktasına getirdi. Vatandaşların kurutmak üzere dışarıya astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu, çatılardan metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Bölgede kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle her yer buz tuttu. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Çaldıran'da soğuk hava ile birlikte hayat durma noktasına geldi. Ancak soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar yarı yıl tatilini fırsat bilerek karda kayarak eğlenmeye çalıştı.

İlçenin Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Haydar Çınarcı, son günlerdeki soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Çaldıran gerçekten çok soğuk bir bölge. Yapacak bir şeyimiz yok. Yaşayıp gidiyoruz. Bizler mecbur olmadığımız sürece dışarıya çıkmıyoruz. İlçemize doğalgazın gelmesi hayat şartlarımızı çok değiştirecek" dedi. Çaldıran'da yaşayan Abdurrahman Kedali, "Çaldıran Türkiye’nin en soğuk ilçesi. Özellikle Ocak-Şubat aylarında aşırı soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. Bu da maddi olarak vatandaşı etkiliyor. Her bir hane en az 4-5 ton, kömür yakıyor. Bu da bize büyük masraf oluyor. Umarız bu yıl ilçemize doğalgaz gelir ve rahat ederiz" dedi.



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