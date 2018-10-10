 Çağla Şikel, mayolu fotoğraflarına hakareti affetmedi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL () - ÜNLÜ manken Çağla Şikel, yaz tatilinde çekilen mayolu fotoğraflarının gazete ve televizyon kanallarında haber olarak yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ve küfür edip, tehdit savuran 12 Instagram kullanıcısını savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde hakaret içeren yorumları çocuklarının da okuduğunu vurgulayan Şikel, “Anneleri hakkında yapılan çirkin yorum, hakaret ve küfürler çocuklarımın psikolojisini son derece kötü etkiledi" dedi.

12 HESAPTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikel, avukatı Büçkün Atik aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde yaz tatilini çocuklarıyla geçirdiği sırada mayolu olarak çekilen fotoğraflarının haber olduğunu belirterek, söz konusu fotoğrafının altına Instagram'da çok sayıda olumlu olumsuz eleştiri yapıldığını anlattı. Ancak Ersin K., Süreyya K., Handan L., Döndü E., Işık K., Mahsun Z., Tülay A., Senem E., Havva K., Cemile A., Hamide Y. ve Selda S. adlı Instagram kullanıcılarının hakaret, küfür ve tehdit içerikli yorumlar yazdıklarını kaydetti.

“SUÇUN CEZASINI ADLİ MERCİ VERMELİ"

"karaakrep111" rumuzuyla yorum yapan Ersin K.'nın kendisine hukuki süreç başlatılacağı yönünde ihtarda bulunulmasının ardından “Ülkemizde hiç kimsenin yüce dinimizden üstün olamayacağı" cümlesiyle sonlanan mesajlar yazmaya devam ettiğini kaydeden Çağla Şikel, dilekçesinde "Adli merciler, işlenen suçların dinimiz kullanılarak ört bas edilmeye çalışılmasına izin vermemelidir. Bu durum oldukça tehlikeli durumlara sebep olabilir. Yasada suç olan hareket suçtur. Ve cezası da adli merci tarafından verilmelidir" dedi.

Şikel, "sureyyauymurkaradag" rumuzlu Instagram kullanıcısı Süreyya K.'nın da aynı yöndeki ihtar üzerine kendisini, bir belediye başkanının adıyla tehdit ettiğini öne sürdü.



ÇOCUKLARIM DA OKUYOR

Hakaret içeren yorumların çocuklarıyla olan fotoğrafların altına yazıldığını ifade eden Çağla Şikel, “Yeni nesil çocuklar, sosyal medya hesaplarını çok kolay kullanabiliyor. Anneleri hakkında yapılan çirkin yorum, hakaret ve küfürler çocuklarımın psikolojisini son derece kötü etkiledi" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikel, İstanbul Bilişim Suçlar Savcılığı'na verdiği dilekçesinde yer alan 12 ismin cezalandırılmasını istedi. Savcılık soruşturma başlattı.



