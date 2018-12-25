Buzağı kayıplarının önlenmesi için toplantı yapıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU(Hatay),()- HATAY’ın Kumlu ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘buzağı kayıplarının önlenmesi’ konulu toplantı yapıldı.

Besicilerin katıldığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Derviş Sarar’ın başkanlığındaki toplantıda çiftçiler, doğum öncesinde ineğe, doğum sonrasında ise buzağıya yapılacak bakım, aşılama ve beslenme teknikleri konusunda bilgilendirildi. Buzağı kayıplarının en az seviyeye düşürülmesinin hedeflendiği toplantıda çiftçilerin soruları da cevaplandırıldı. Yetkililer ayrıca, hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumdan daha modern ve bilinçli yapılması yönünde telkinlerde bulundu.

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