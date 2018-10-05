Büyükşehir belediyesi genel sekreterleri; Gaziantep’te toplandı

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterler Tecrübe Paylaşımı’ toplantısı Gaziantep’te yapıldı.Bir otelde düzenlenen toplantıya TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleri ve daire başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hayrettin Güngör, TBB’nin belediyelerin haklarını korumayı amaçladığını söyledi. Türkiye’de bin 398 belediyenin olduğunu ve tüm belediyelerin TBB üyesini olduğunu ifade eden Güngör, "TBB olarak sayın başkanımızın, encümen üyelerimizin göstermiş olduğu politika çerçevesinde, hedefler çerçevesinde kanunla verilen görevler çerçevesinde, görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz kurum olarak, TBB olarak iyi bir kadroyla iyi bir hukuk birimimizle öncelikle belediyelerin hak ve menfaatlerini koruma konusunda iyi bir arşiv iyi bir mekanizma oluşturduğumuzu düşünüyoruz” dedi.Fatma Şahin de belediyelerin birbirleriyle yarış içinde olduğunu, fakat asıl yarışın diğer ülkelerdeki şehirlerle olması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:“Aslında şehirler hayırda birbirleriyle yarış içinde olabilir, ama bizim yarışımız, bir iddianız varsa, büyük bir milletseniz o zaman dünya kentleriyle yarışıyorsunuz. Bugün Çin’de bir şehirde olanla, Amerika’da bir şehirde olanla, Avrupa’da bir şehirde olanla bağımsız değilsiniz. Bir karar vermişsiniz, ‘açık toplum olacağız, dünyayla rekabet edeceğiz, dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu hedeflere hızla ulaşacağız.’ Bu hedeflere ulaşırken, bu büyük fotoğrafa baktığımız zaman bizim dünya yarışında söylem ve eylem birliği oluşturmamız gerekiyor. Söylem ve eylem birliği ne diyor? Sürdürülebilir kalkınma diyor. Sürdürülebilir kalkınmada artık ekonomik kalkınmanın tek başına işe yaramadığını, tek başına paranın mutluluk getirmediğini, çevresel kalkınmayla insanı merkeze alan sosyal kalkınmayla bir bütün olarak bakmadığınız zaman bu kalkınmayı başaramayacağınızı görüyorsunuz. Artık 50’li, 60’lı yılların altyapı belediyeciliğinin bittiğini görüyoruz. Artık ideoloji belediyeciliğinin bittiğini görüyoruz. Aslında yerel seçimlerdeki çıktıları okuduğumuz zaman kim hizmet veriyorsa, milletimizin onu nasıl ayrıştırdığını görüyoruz. Sandık çok mühim. Halk ne diyorsa o olacak, halkımızın verdiği karar, hepimizin başı gözü üstüne.”Konuşmaların ardından Şahin, hazırlanan kısa filimle Gaziantep'te yaptığı faaliyetleri anlattı.

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