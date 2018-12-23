Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: 1-1

Salih TEKİN / ERZURUM, ()

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alparslan Dedeş (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Leo (xxx), Sunu (x) (dk.64 Lennart Thy (xx), Taylan (xx), Özer (xxx) (Dk. 81 Tshabalala (x), Tolga (xxx), Emrah (xxx) (Dk. 78 Erhan (x), Auremir (xx), İbrahim (xxx), Lokman (xx), Scuk (xx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xx)- Lopes (x) (DK. 46. Levent (x), Şamil (xx), Bilal (xxx), Deniz (xx), Artem Kravetes (x)(DK.58. Varela (x), Chery (xxx), Sapunaru (xx) (Dk. 72 Asamoah Gyan (x), Kucher (xx), Kana Bıyık (xx), Atila (xx)

SARI KART: İbrahim, Lokman (BB. ERZURUMSPOR) Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil, Deniz, Muammer (KAYSERİSPOR)

GOLLER: Dk. 45 Taylan (BB. ERZURUMSPOR) Dk. 28 Sapunaru (KAYSERİSPOR)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Uzun bir dinlenme sonrası görev verilen Hüseyin Göçek'in görev yaptığı maçta ilk yarıda karşılıklı atılan goller sonucu belirledi ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıda iki pozisyonda hakem VAR görüntülerini izledi.

10'uncu dakikada gelişen BB. Erzurumspor atağında İbrahim sağ kanattan ceza alanına girerken ortaladı. Yerden gelen toplu buluşan Taylan'ın şutu az farkla auta gitti.

14'üncü dakikada mavi-beyazlıların İbrahim'le geliştirdiği atağı durduran Kayseri rakip kaleye yüklendi. Kravets'le karşı karşıya kalan Sehic, topu kornere çeldi. Konuk ekibin korner atışı sonuçsuz kaldı.

28'inci dakikada Emrah'ın ortasında topla buluşan Özer'in yakın mesafeden attığı şut auta çıktı.

32'nci dakikada Kayserispor'un kazandığı korner atışında Chery'nin pasıyla buluşan Sapunaru düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.0-1

45'nci dakikada VAR görüntüleri sebebiyle 7 dakikalık uzatmanın ilk dakikasında Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanında iyi yükselen Taylan, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi.1-1.

49'ncu dakikada BB. Erzurumspor'un atağında Emrah'ın ortasında kaleci Muammer topu elinden kaçırdı. Muammer son anda topu uzaklaştırınca mavi-beyazlılar, topun kale çizgisini geçtiği için gol itirazında bulundu. Hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi.

55'nci dakikada gol için rakip kaleye baskı kuran BB. Erzurumspor'da İbrahim'in ceza alanı içinde sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

66'ncı dakikada Kayserispor ceza sahasına giren Thy, sert vurdu. Kaleci Muammer, bacakları arasından ağlara giden topu son anda kontrol etti.

74'ncü dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Atilla'nın ortasını BB Erzurumspor defansı ıska geçti. Kaleci Sehic'le karşı karşıya kalan Bilal, topa dokunamayınca atak autla bitti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



