Büyükelçi Berger'den AB- Türkiye ilişkileri değerlendirmesi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'de, bir dizi ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından AB ile Türkiye arasında siyasi anlamda zor dönem geçirildiğini belirterek, siyasi gerginlikler ve kullanılan sert dilin, yerini olumlu haberlere bıraktığını söyledi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger, İzmir programı kapsamında, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın'dan enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Berger, kursiyer kadınların katılımıyla ebru sanatı uygulamasını yakından inceledi. Eşi Marilena Georgiadou Berger de ebru sanatını kullanarak, şal hazırlamayı öğrendi. 'Hayat Boyu Öğrenme II Hibe Programı' kapsamında AB tarafından finanse edilen 'Kalemden Klavyeye Kalıp Projesi' hakkında görüş alışverişinde bulunan Christian Berger ve eşi, ardından eğitim merkezini ziyaret edip, merkezin defilesini izledi. Defilede benzersiz Türk sanatının geleneksel motiflerini yansıtan kıyafetlerin sunumu yapıldı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger İzmir'e yaptığı ziyaretin birden fazla nedeni olduğunu belirterek, yaklaşık 1 yıl önce İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde bir projeye fon desteği sağladıklarını kaydetti. 'Kalemden Klavyeye Kalıp Projesi'nin nasıl yürütüldüğünü ve ne tür sonuçlar elde edildiğini yakından görmek istediklerini anlatan Berger, "Sonuçlar çok etkileyici. Sanatçılar ve öğrenciler harika ürünler çıkarmış. Türk kültürünü yansıtan el sanatlarını çok beğendim. Gördüğümüz sonuçlardan çok etkilendik. 'Kalemden Klavyeye Kalıp Projesi'nde tasarımın teknolojiyle desteklenmesi sonucunda ortaya çıkan çalışmalar sergileniyordu. Geçen yıl da 'Avrupa Kültürel Miras Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda kültürel miraslara nasıl sahip çıkılması gerektiğine ilişkin çalışmalar yürütüldü. Bugün İzmir'de başka projeleri de ziyaret edeceğiz. Tüm gün İzmir'deyiz" diye konuştu.

AB- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Büyükelçi Christian Berger, enstitüye yaptığı ziyaretin ardından AB ülkelerinin konsolosları ve İzmir Fahri Konsoloslar Derneği üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan, AB Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Miora Ştefan, AB- Türkiye zirvesinin 3,5 yıldır yapılmadığını hatırlatarak, Bükreş'te mart ayında yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını dile getirdi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ise İzmir'de bulunmanın kendisi için her zaman memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "İzmir'e birkaç kez geldim. Bizler için İzmir son derece önemli bir kent. Çok önemli projeler yürütüyoruz. İzmir bizler için Avrupa'ya açılan kapı gibi" dedi.

AB- Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Berger, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki görevime 2,5 yıl önce başladığımda AB- Türkiye ilişkileri arasında siyasi anlamda gergin günler geçiriliyordu. O dönemde karşılıklı suçlamalar duyuyorduk. 2016 yazında gerçekleşen darbe girişiminin ardından Türkiye, AB'nin yeterince hızlı ve samimi bir tavır ortaya koymadığı yönünde eleştirilerde bulunurken, AB tarafı da darbe girişiminin sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin eleştirilerde bulundu. Her iki tarafta sert ifadeler yayınlandığını hatırlıyorum. O zamanlar gazetelerin ilk sayfalarında AB'ye ilişkin son derece olumsuz başlıklar hatırlıyorum. Ama ben yine de Türkiye ile AB'nin derin iş birliği çalışmalarının devam ettiğini düşünmüştüm. Siyasi anlamdaki zor dönemde bile ticaret ve kalkınma alanında mültecilerle yürüttüğümüz konularda çok ciddi iş birliklerimiz vardı. Siyasi gerginlikler ve kullanılan sert dil, bütün bu çalışmaları gölgede bırakmamalıydı. Sonunda gazetelerde olumlu haber başlıkları görmeye başladım. Umarım bu haberlerin uzunluğu diğerlerinden her zaman daha fazla olur. Ekonomik alanda iki taraf arasında önemli toplantılar gerçekleşecek. 28 Şubat'ta İstanbul'da diyalog toplantısı ve AB Türkiye iş forumu gerçekleştirilecek."

