Büyükçekmece'de patlamanın meydana geldiği bina havadan fotoğraflandı

Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binanın alt katında sahte içki imalathanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Patlamada hasar gören bina havadan da fotoğraflandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında sahte içki yapımı sırasında patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. İmalathaneden çevredeye tanklar ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler saçıldı.

"SAHTE İÇKİ YAPILIYORDU"

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklamalarda bulundu. Hasan Akgün saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlamanın sahte içki üretiminde kullanılan alkolün sıkışmasından kaynaklandığını söyledi. Akgün, "Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı" dedi.

(FOTOĞRAF)