Alper KORKMAZ - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.
Büyükçekmece'de patlama : 1 ölü
Alper KORKMAZ - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü. İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen...
Alper KORKMAZ - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
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