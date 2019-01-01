Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

  Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden...

Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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