Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden...
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.
(FOTOĞRAF)