Bursalı mezarcı: Ölmeyen bir sektörde iş yapıyoruz

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()- BURSA'da ailece mermer sektöründe olduklarını belirten Sıddık Özen, mermer ve granitten yapılan mezar taşlarının fiyatlarının bin liradan 30 bin liraya kadar değiştiğini söyledi. Sipariş üzerine yapılan mezar taşlarının 60 bin liranın üzerine kadar çıktığını belirten Özen, ölmeyen bir sektörde iş yaptıklarını ifade etti.

Yakınlarını kaybedenlerin mezarlarını korumak ve estetik bir görüntü vermek için tercih ettiği mermer ve granit mezar taşlarının fiyatları dudak uçuklattı. Bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkan modellerin yapım süresi 3- 4 saatten 3 aya kadar değişebiliyor. Standartların dışında yaptırılan lüks mezar taşlarının fiyatı ise 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Son zamanlarda yaygınlaşan aile mezarlarının yapımı da 80 bin lirayı bulabiliyor. Özellikle el işleme yapılan detaylı motiflere sahip modeller, yabancılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

20 yıldan beri ailecek mermer sektöründe çalıştıklarını belirten Sıddık Özen (26), "İşimiz sadece mezar yapmak. Bu sektöre girmeden önce yapılan mezarları gördük ve biraz daha değişik, biraz daha tarz mezarlar üretmek istedik. Bunun için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Müşterilerimiz memnun ve onların memnuniyeti bizi bu işe daha çok bağlıyor, işimizi daha çok severek yapıyoruz. Genelde mezarları biz tasarlıyoruz, ama bazen müşterilerimizin tasarımlarını da mezar haline getiriyoruz" dedi.

'ÖLMEYEN BİR SEKTÖR'

Ölmeyen bir sektörde çalıştıklarını, herkesin bütçesi ve isteğine göre mezar taşları yaptıklarını belirten Özen, şöyle konuştu:

"Mezar fiyatları bin liradan başlıyor, 5 bin, 15 bin ve 20-30 bin liraya kadar çıkabiliyor. Standartların dışında çok lüks istenilen, sipariş üzerine 3-4 ay işçilikle yapılan mezarların fiyatı 60 bin liraya, hatta daha üstüne bile çıkabilir. Aile mezarlarında ise lüks mezarlar tercih edilirse 70- 80 bin lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Ne kadar detay olursa, fiyat o kadar yükselir. Bu her sektörde böyledir. Örneğin bir araç alıyorsunuz, çok lüks bir aracın fiyatı da yüksek oluyor. Bizim sektörümüzde kışın pek iş olmaz. Havaların güzel olduğu aylarda ise oldukça yoğun çalışıyoruz. Çok şükür kendi geçimimizi sağlıyoruz. Yurt dışından gelen müşteriler bizim vatandaşlarımıza nazaran daha gösterişli mezarlar tercih ediyorlar. Yılda bir kere gelip gördükleri için güzel bir mezar olmasını istiyorlar."



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