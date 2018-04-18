Bursa’da işçi servisi devrildi: 2’si ağır, 10 yaralı

BURSA’nın Harmancık ilçesinde, madene işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında Harmancık ilçesi Meyram mevkiinde meydana geldi. Taşeron firma tarafından işletilen krom madenine işçi taşıyan Ali T. yönetimindeki 52 KH 296 plakalı servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. 2'sinin durumu ağır olan yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli ve Harmancık devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Sürücü Ali T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.SÜRÜCÜ UYUDU İDDİASIBu arada kazanın sürücü Ali T.'nin direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Aracın uçuruma doğru gittiğini fark eden işçilerin uyardığı sürücünün direksiyon kırarak, uçuruma düşmekten kurtulduğu ve kazanın meydana geldiği iddia edildi.FOTOĞRAFLI