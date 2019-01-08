Bursa’da doyumsuz kar manzaraları

BURSA’da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Tarihi cami ve hanlar bölgesinde doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.Bursa'da dün başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisin artıran kar yağışı nedeniyle kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santime ulaşırken, özellikle şehrin tarihi cami ve hanlarının bulunduğu semtlerde güzel manzaralar ortaya çıktı. Karla kaplı ağaçlar, adeta gelinlik giydi.Bursa'nın kışın da ayrı bir güzel olduğunu belirten Hüseyin Geren, "2 gündür kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Mikroplar kırıldı, içimiz bir huzur doldu. Hava da fazla soğuk değil. Çok güzel, insanın içi açılıyor. Gezmek, dolaşmak istiyor insan. Bursa baharda nasıl güzelse, kışın da ayrı güzel. Ağaçlar beyaza büründü" dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren şehri terk edeceği belirtildi.

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