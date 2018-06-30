Bursa Zoo'nun yeni konukları gergedanlar

BURSA'da, 1200 hayvanın doğal ortamda yaşamlarını sürdürdüğü Bursa Hayvanat Bahçesi'nin (Bursa Zoo) yeni konuğu 3 gergedan ziyaretçilerini bekliyor. Hayvanat bahçesinde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tür sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bursa'da 20 hektar alana sahip olan ve geçen yıl 750 bin kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesine fok ve penguenlerin ardından 3 gergedan getirildi. Hayvanat bahçesinde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğal ortamlarında yaşayan hayvanları besledi. Barınakları gezerek lemur ve zürafaları elleriyle besleyen Başkan Aktaş, Bursa Zoo'nun hayvan popülasyonuna gergedanların da katıldığını söyledi.

'120 TÜRDEN 1200 HAYVAN'

3 milyon nüfuslu, tarih, sanayi ve ticaret kenti Bursa'da, kurulduğu 1998 yılında 70 türden yaklaşık 600 hayvan ile ziyarete açılan hayvanat bahçesinde, bugün 120'ye yakın türde 1200'ün üzerinde hayvan bulunduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa Zoo'nun hem Bursalılardan hem de kent dışından büyük ilgi gördüğünü belirtti. Aktaş, "En son geçtiğimiz yıl Haziran ayında getirilen fok ve penguenlerin ardından şimdi de gergedanlar Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki yerini aldı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye olan hayvanat bahçesinde tür sayısının artması buranın çekim gücünü de artırıyor" dedi.

GERGEDANLAR AVUSTURYA VE FRANSA'DAN

Ziyaretçi sayısının her yıl ortalama 50 bin arttığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2017 yılında 750 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. Botanik park atmosferinde doğal ortamda, vatandaşların nefes aldığı bir mekan olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni konukları gergedanlar, Mayıs ayının sonunda Bursa'ya getirildi. 2 erkek beyaz gergedan Avusturya'nın Salzburg Hayvanat Bahçesi'nden, 1 erkek beyaz gergedan da Fransa'nın Beauval Hayvanat Bahçesi'nden getirildi" diye konuştu.

ÇEVRECİ PROJE

2017 yılının Temmuz ayında inşaatına başlanan gergedan-zebra barınağının 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını da hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu barınağın 1057 metrekare kapalı, 3 bin 621 metrekare açık alanı bulunuyor. Kapalı alanda gergedan barınağı, zebra barınağı, ortak alan ve seyirci kısımları olmak üzere 4 ana kısım yer alıyor. Organik formda olan proje, yeşil çatısıyla sürdürülebilir, çevreci bir projedir. 20 hektar alana sahip hayvanat bahçesindeki tür sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.

'ÇOCUKLARINIZI BURSA ZOO'YA GETİRİN'

Bursa Zoo'ya özellikle çocukların ve gençlerin mutlaka gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, anne ve babaları, çocuklarına hayvan sevgisini sunabilecekleri en güzel mekan olan hayvanat bahçesine davet etti. Başkan Aktaş, vatandaşların Bursa Zoo'da hem çok farklı hayvanları görebileceğini hem de yaz günlerinde doğal mekanda güzel bir gün yaşayacaklarını belirtti. Aktaş, hayvanat bahçesine ilerleyen dönemlerde fil ve çeşitli hayvanların da getirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



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