Bursa'nın lezzetleri tanıtıldı

BURSA Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Bursa Turizm Platformu tarafından yapılan ‘Bursa’nın Lezzetleri Çalıştayı’nda Bursa’ya özgü yemekler tadıma sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ve valiliğin katkılarıyla Bursa Turizm Platformu tarafından düzenlenen ‘Bursa’nın Lezzetleri Çalıştayı’, Bursa mutfağını yeni menülerle vitrine çıkarıyor. Çalıştay boyunca turistik tesis, lokanta ve otellerde kendi menülerinin yanında ek olarak belirlenen 6 adet yemek menüsüne Bursa’nın değerleri olan Osmangazi, Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer, Muradiye ve Uludağ isimleri verildi. Yeni menülerin tanıtımı Almira Hotel’de düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm açısından avantaj olduğunu belirterek, gelecek yılların Bursa’nın turizmi açısından önemli yıllar olacağını söyledi.

'TURİZM NOKTASINDA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR'

Bursa’nın, birçok zenginliğe sahip olmasına rağmen, bazı özelliklerinden fayda sağlanamamasına dikkat çeken Aktaş, Bursa’daki bütün paydaşların el ele vererek çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı çalışmalarının yanı sıra turizmi öne çıkaracak çalışmalar da yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, "Özellikle Turizm noktasında yapabileceğimiz çok iş var. Artık el ele vererek Bursa'nın bütün paydaşlarının üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Bursa'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sosyal kültürel yapısı. Bursa'nın yıllar geçtikçe büyüyen yapısı ve nüfusu bizim için dezavantaj değil avantaj. Bunlar da gastronomiyi direkt etkileyen unsurlardan bir tanesi. Yeter ki biz bu özellikleri doğru kullanabilelim. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar Bursa turizmi açısından çok önemli yıllar olacak. Yeter ki el ele verip hep birlikte çalışalım" dedi.

'GASTRONOMİ ÖNEMLİ'

Bursa’nın tarihi ve kültürel özelliklerinin herkesçe bilindiğini söyleyen Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ise "Daha önce görev yaptığım yerlerden memleketime dönerken, Bursa yemek için durduğumuz yerlerden biriydi. Çevre yolu yapılmadan önce merkezden geçerdik. Muhakkak Bursa döneri yemeyi tercih ederdik. Çevre yolunun yapılmasının ardından, İnegöl'de durup İnegöl Köftesi'ni tercih ettik. Mutlaka akrabalarımıza arkadaşlarımıza götürmek için kestane şekerini alırdık. Kendimi buradaki yemek kültürüne aşina bilirdim. Fakat buradaki yemekleri görünce hiçbir şeyi bu güne kadar tanımadığımı öğrendim. Hepimiz bir yerlere başka şehirlere gider, oralarda gezer ve oranın doğal ve kültürel tatlarını denemek isteriz. Gastronomi ve mutfak kültürün en önemli parçalarından bir tanesidir. Şehrimize gelen misafirlerimizi Bursa'nın gastronomi değerleri ile tanıştırmak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bunu düzenleyen, bu çalıştaya emek verenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Hasan Eker ve Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Reşat Kahrıman da destek ve katkılarından dolayı Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



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