Bursa Nilüfer’de Kadınlar Çocuk İstismarına Karşı Yürüdü

Çocuk istismarına yönelik bir tepki de Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden geldi. FSM Bulvarı’ndaki Nilüfer Kent Konseyi önünden yürüyüş düzenleyen Kadın Meclisi üyeleri ve destek veren kadınlar, ellerindeki ‘Susma haykır, çocuklar öldürülmesin’, ‘Leyla, Eylül son olsun, çocuklar yaşasın’, ‘Canımız yanıyor, öfkemiz büyüyor’, ‘Kadınlar susmadı susmayacaklar’ yazılı dövizlerle Üç Fidan Anıtı'nın bulunduğu Gençlik Parkı’na kadar yürüdü. Sloganlar atarak çocuk istismarına karşı tepki gösteren kadınlar yürüyüşün sonunda basın açıklaması yaptı Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış’un yaptığı açıklamada çocuk istismarının, siyasi, toplumsal ve hukuki yönü olduğuna, hukuk, eğitim, pedagoji, psikoloji gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışılması ile aşılabileceğine dikkat çekildi.Cevriye Coşkun Kayış, “Son zamanlarda üst üste yaşadığımız çocuk istismarı vakaları canımızı yakmaya, yüreğimizi parçalamaya devam ediyor. ‘Artık bitsin, artık son bulsun' dediğimiz her olayın peşine bizi bir kez daha yıkacak bir olayla karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın güven içinde yaşayabileceği bir ülke hayal ederken yaşadıklarımız kan donduran cinsten” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 12:35