Bursa Müzeleri, 1 yılda 1 milyon ziyaretçi ağırladı

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeler, 2018'te yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrimizin kültürel birikimini sergilediğimiz müzelerimiz pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Bu da Bursa’nın tanıtımında çok önemli" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasa yönelik projeleriyle Bursa; sanat, kültür ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. 2018 yılında yerli ve yabancı 946 binden fazla ziyaretçi çeken Bursa Müzeleri, kentin kültür turizmine de önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müzeler, kent belleğinin gelecek nesillere aktarılmasında ve Bursa’nın tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin bulunduğu, çocuklara yönelik gölge oyunlarının sergilendiği Karagöz Müzesi, geçtiğimiz yıl 129 bin ziyaretçi sayısı ile en fazla ilgi gören müze oldu. Özellikle çocukların gözdesi olan müze, yurt dışından Bursa’ya gelen turistlerin de ilgi odağı oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Şubat ayında açılan Bursa’da Yaşam Kültürü Müzesi 11 bin, 14 Mart 2018 Tıp Bayramı’nda açılışı yapılan Bursa’da Sağlık Tarihi Müzesi ise kuruluşunun ilk yılında 15 bin ziyaretçi sayına ulaştı. El yazması asırlık Kur’an-ı Kerim ve Osmanlı dönemine ait köy hayatına ilişkin materyallerin bulunduğu Cumalıkızık Kültür Evi’nin yanı sıra; Aksu, Gelemiç, Belenören, Karıncalı Köy Müzeleri de 2018 yılında en çok ziyaretçi çeken yerler arasında yerlerini aldı.

‘KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ’

Müzelerin şehrin kültürel ve tarihi birikimini yansıttığını ve Bursa’nın tanıtımı açısından çok önemli bir işlev üstlendiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrimizin kültürel birikimini sergilediğimiz müzelerimiz pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Bu da Bursa’nın tanıtımında çok önemli. Biz de belediye olarak kültürel mirasımızı en güzel şekilde tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"’ dedi.



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