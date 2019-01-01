Bursa Emniyet Müdürü Ak: Polislerin özlük haklarında düzenleme olursa kimse bizi tutamaz

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yeni yıla görevi başındaki polislerle beraber girdi. Çekirge Polis Merkezi'nde Çavuşoğlu'nu karşılayan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehri seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz." dedi.Yeni yıla Bursa'da giren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çekirge Polis Merkezi'ne giderek, görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın Polis Merkezi önünde karşıladığı Çavuşoğlu'na, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.'POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME OLURSA BİZİ KİMSE TUTAMAZ'Ziyarette ev sahibi olarak konuşma yapan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılının emniyet teşkilatı için başarılı geçtiğini, huzurlu ve güvenli bir yıl geçirdiklerini belirtti. 2019 yılının 2018'den daha iyi geçirmek için gayret göstereceklerini belirten AK, "Yine bu hızla ve şevkle devam edeceğiz. Güzel bir yıl geçirdik. Bursa güvenlik güçleri olarak haklı bir gurur yaşıyor. Geçen hafta ulusal bir basında açıklandı. Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehir seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Şükürler olsun iyi gidiyoruz. İnşallah desteklerinizle önümüzdeki süreçte daha iyi olacağız. Şehrimizde terörle mücadele olsun, gerek narkotik suçlarla mücadele olsun ve asayiş olayları ile alakalı arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar. Sorunumuz trafik, inşallah onu da desteklerle belirli bir noktaya getireceğiz. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz sayın Bakanım." dedi."SİZİN ÖNDERLİĞİNİZDE BURSA'DA ÖNEMLİ BAŞARI SAĞLANDI"İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ardından konuşan Hakan Çavuşoğlu, "Bugün bir kaç saat sonra inşallah yeni bir yıla girmiş olacağız. Bu vesileyle sizlerin şahsınızda Bursa'mızdaki tüm emniyet mensuplarımıza her kademesinde gerek meslek memuru olarak, gerekse sivil olarak çalışan kim varsa hepsine hayırlı seneler niyaz ediyorum. Mevlam sizleri korusun. Gerçekten Bursa'mızda sizlerin varlığız ve önderliğinizde Bursa'da önemli bir başarı sağlandı. Hem asayiş bakımından, hem uyuşturucu ve narkotik bakımından hem de terörle mücadele bakımından çok yoğun bir çalışma yılı geçirdiniz ama başarılarla geçti. İnşallah önümüzdeki sene daha huzurlu, mutlu ve güvenli sizinde biraz evvel bahsettiğiniz gibi 14'üncü sırada değil de daha da yukarılara tırmanacak bir Bursa şehri temenni ediyoruz. Bu vesileyle özellikle Bursa'mızın güvenli bir şehir halini almasında göstermiş olduğunuz çabalarınıza sizlerin mahiyetinde çalışan tüm emniyet güçlerimize tekrardan Bursa halkı adına şahsımız adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI