Bursa'daki özel öğrenciler, Çanakkale'deki arkadaşlarına ayraç yapıp gönderdi

Eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amacıyla öğretmen ve öğrencileri aynı platformda buluşturan e-Twinning projesi kapsamında öğrendikleri kağıt kıvırma sanatıyla (Quilling) kitap ayraçları yapan Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve İş Okulu 8-A sınıfı öğrencileri, bu ayraçları yazdıkları mektup ve çeşitli hediyelerle birlikte yeni arkadaşlarına göndermenin heyecanını yaşadılar. Sınıf öğretmeni Gurbet Sönmez'in koordinatörlüğünde hazırlanan mektup ve hediyeler, Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere kargoya verildi.
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