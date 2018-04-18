Bursa'da öğrenciler fidan dikti

BURSA'da, Kestel Orman İşletme Müdürlüğü ve bir çimento fabrikasının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 400 öğrenci, 2 bin fidan dikti. Kestel Orman İşletme Müdürlüğü ve Bursa Çimento Fabrikası işbirliği ile Kestel’de ağaçlandırma...

Bursa'da öğrenciler fidan dikti
BURSA'da, Kestel Orman İşletme Müdürlüğü ve bir çimento fabrikasının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 400 öğrenci, 2 bin fidan dikti.
Kestel Orman İşletme Müdürlüğü ve Bursa Çimento Fabrikası işbirliği ile Kestel’de ağaçlandırma günü düzenlendi. 3 gün süren etkinlikte bölge okullarından 400 öğrencinin katılımı ile Aksu Mahallesi’ndeki ağaçlandırma alanına 2 bin fidan dikildi. Çocuklara çevre bilinci ve okuma alışkanlığını kazandırmak için Bursa Çimento tarafından kitap da hediye edildi.

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