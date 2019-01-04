Bursa'da kar yağışı hayatı felç etti

Muammer İRTEM- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Bursa-İzmir Yolu yoğun kar yağışı sebebiyle durma noktasında gelirken işe ve okula gitmek için yola çıkanlar büyük zorluk yaşadı.

Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak tüm kenti etkisi altına aldı. Özellikle Nilüfer ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bursa-İzmir Yolu, kar yağışı sebebiyle durma noktasına gelirken, işe ve okula gitmek için yola çıkanlar zorluk yaşadı. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de bazı köy yollarının kapandığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin, ana arterleri, caddeleri ve sokakları tuzlama ile küreme çalışmaları devam ediyor.



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