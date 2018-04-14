Bursa'da hastanedeki yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı (4)- Yeniden

BURSA'da, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastaneye duman dolarken, yatarak tedavi gören 112 hasta ana binadan çıkarılıp ek binalara nakledildi. Ölen veya yaralananın olmadığı yangın,15 itfaiye aracıyla 1.5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yangının polikliniklerin üst katında bulunan klima santralinden kaynaklandığını söyledi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Merkez Nilüfer ilçesindeki Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin çatısında bugün saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, polikliniklerin üst katında bulunan klima santralinden kaynaklanan yangın çatının birçok noktasına sıçrarken, hastaneye yoğun duman doldu. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hastanede yatarak tedavisi gören 112 hasta ana binadan çıkarılıp diğer ek binalara nakledildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 15 itfaiye aracıyla alevlere müdahale edildi. Çok sayıda hasta yakını da yangını haber alıp hastane önüne geldi. Hasta yakınları ve çevrede toplanan vatandaşlar nedeniyle çalışmalar olumsuz etkilendi. Emniyet Müdürlüğü önlem için hastaneye ek polis ekipleri gönderirken, araç trafiğine kapatılan karayolundaki kalabalık güçlükle uzaklaştırıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Hastanedeki yangın, 15 itfaiye aracında bulunan 60 itfaiye erinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen, yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AKAN'DAN AÇIKLAMA

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan yaptığı açıklamada, yangının polikliniklerin üst katında bulunan klima santralinde çıktığını söyledi. Akan, yazılı açıklamasında, "Yangın başladıktan hemen sonra hastanede yataklı tedavi görmekte olan 112 hastamızı tahliye ettik. Alevlere itfaiye zamanında müdahale etti. Çok sayıda ambulansımızı tedbir amaçlı olarak hastane yakınında bulundurduk. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen, ölen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.



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