Bursa'da Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü için Cumhuriyet Şöleni

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Merinos AKKM’de ‘Cumhuriyet Şöleni’ düzenlendi. Programda konuşan Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, Türk ve Azeri milletlerinin aynı kökten geldiğini ifade ederek, ‘’2 devlet 1 millet anlayışıyla sizleri öz kardeşimiz, Türkiye’yi de Azerbaycan olarak görüyoruz’’ dedi.BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade tarafından kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle ‘Cumhuriyet Şöleni’ düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Mekezi’nde (MKKM) gerçekleşen etkinliğe Azerbaycan Milletvekili Eflatun Amaşov, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, dernek başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.‘SİZLERİ ÖZ KARDEŞ OLARAK GÖRÜYORUZ’Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ton, “100. Yıl Cumhuriyet Şölenimizi büyük bir ilgi ve cömertlikle destekleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyoruz. Biz tarihsel olarak aynı kökenden geliyoruz. 2 devlet 1 millet anlayışıyla sizleri öz kardeşimiz, Türkiye’yi de Azerbaycan olarak görüyoruz. Milli bayramlarımız da her 2 ülke için aynı değerde” diye konuştu. Daha sonra gecede Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Şefi Abdullah Kurbani’nin yönetiminde Ankara Devlet Operası Azerbaycan ezgilerini seslendirdi. Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği yöresel oyunlar izleyenler tarafından beğeni ile karşılanfı. Programın sonunda Vali Yardımcısı Nevzat Güngör tarafından Şef Abdullah Kurbani’ye grup adına çiçek takdim edildi.

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