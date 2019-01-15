Bursa- Ankara yolunda TIR kaydı, yol kapandı; 10 kilometre kuyruk oluştu

BURSA'da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa-Ankara Yolu, Mezit- 3 Mevkii'nde bir TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Bursa'dan Ankara'ya gidiş yönü trafiğe kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol da karla kaplandı. Karayolları ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bölge Trafik ekipleri de TIR'ların geçişlerine izin vermiyor. TIR'lar İnegöl ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor.

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