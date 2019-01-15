TEK ŞERİT AÇILDI
TIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Bölge trafik ekipleri TIR'ların geçişine ise henüz izin vermedi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()
Bursa- Ankara yolunda TIR kaydı, yol kapandı; 10 kilometre kuyruk oluştu (2)
TEK ŞERİT AÇILDI TIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Bölge trafik...
TEK ŞERİT AÇILDI
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