Bursa Adliyesi’nde aşure kuyruğu

BURSA Adliyesi'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla yargı mensuplarına ve vatandaşlara aşure dağıtıldı. Personel ve adliyeye gelenler, aşure kazanının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Bursa Adliyesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen aşure dağıtımında konuşan Başsavcı Uğurhan Kuş, "Muharrem, kardeşlik, dostluk, muhabbet ve adet olduğu üzere aşure ikramının yapıldığı aydır. Biz de hem kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek hem de bu ayı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak adına böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Yaklaşık 500 kişiye aşure dağıtıldığı etkinliğe Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Başsavcı vekilleri Gökhan Şen ve Salih Şengöz ile hakim, savcı, personel ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, kepçeleri alarak, sıraya giren onlarca personel ve vatandaşa, yüzeyi bayrak şeklinde renklendirilmiş kazandan aşure dağıttı.



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