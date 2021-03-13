Burry Soprano neden tutuklandı? Burak Aydoğduoğlu'nun suçu ne?

Burry Soprano sahne adıyla son dönemlerde adından sıkça söz ettiren rap müzik şarkıcısı Burak Aydoğduoğlu bir süredir emniyet ekipleri tarafından aranıyordu. Hakkında uyuşturucuya özendirmekten soruşturma başlatılan Burak Aydoğduoğlu, suçlu bulunmuş ve bir süredir polisler tarafından aranmaktaydı. Uyuşturucu kullanmak ve uyuşturuya özendirmek suçlarından 50 ay hapis cezası kesinleşen Burry Soprano bir süredir emniyet ekipleri tarafından aranıyordu. Dün itibariyle bir otele giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda Burry Soprano tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burry Soprano Tutuklandı

Mary Jane şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Burak Aydoğduoğlu bugün itibariyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında uzun süredir arama emri olan Burry Soprano, 4 yıl 2 ay süreyle cezaevinde kalacak. Son dakika haberinin gündeme bomba gibi düşmesiyle birlikte sanatçının hayranları sosyal medya üzerinde konuyu gündeme getirdi. Taciz, tecavüz, cinayet gibi konularda verilen cezalara atıf yapılarak sanatçının aldığı cezanın çok fazla olduğu savunuldu.

Burak Aydoğduoğlu uyuşturucu kullanımı ve özendirme suçlarından dolayı hüküm giymiş durumda.

Burak Aydoğduoğlu Kimdir?

İstanbul Kadıköy doğumlu Burry Soprano sahne adıyla tanınan Burak Aydoğduoğlu 1997 yılında dünyaya gelmiştir. 2016 yılında rap müzik dünyasına giriş yapmıştır. 2018 yılında ise ilk profesyonel çalışması için imza atmıştır. Mary Jane şarkısıyla birlikte yüksek hayran kitlesine ulaşarak kısa sürede şöhrete kavuşmuştur. Adli işlemler sonrasında cezası kesinleşen Burak Aydoğduoğlu'nun Mary Jane şarkısı da birçok müzik platformundan kaldırılmıştır. 23 yaşında olan şarkıcı 50 ay hapis cezası almıştır.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 18:38