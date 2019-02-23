ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (2)
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla...
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
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