Burdur ve Isparta için don uyarısı

ANTALYA, () - METEOROLOJİ, Burdur ve Isparta için cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Burdur ve Isparta çevrelerinde cuma gecesi ile cumartesi sabah saatleri arasında, yer yer hafif ve orta şiddette don riski olduğundan, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.