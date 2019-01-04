Bulutların arasından sızan güneş ışınları keyifle izlendi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, keyifle izlendi.

Bodrum'da birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, yağış ve kasvete neden olurken, seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında, güneş ışınlarının bulutların arasında oluşturduğu ışık hüzmesi, seyrine doyum olmayan bir görüntü yarattı. Bazı vatandaşlar o anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.



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