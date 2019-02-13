Bulut bilişim, üç yılda 130 bin kişiye yeni iş fırsatları yaratacak

İSTANBUL () - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bulut bilişimin, 2022 yılına kadar Türkiye’de 130 binden fazla kişiye yeni iş imkânı sunacağını öngördüklerini belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nün, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bulut Bilişim ve Veri Dolaşımı Konferansı”nda konuşan Ömer Faruk Sayan, bulut bilişimin iş dünyasında maliyetleri düşürmesi, e-ticaretin gelişimine katkıda bulunması ve istihdama etkisi nedeniyle büyük şirketlerin ve devlet yönetimlerinin bilgi politikaları arasında öncelikli bir yeri olduğunu ifade etti.

"YENİ MESLEKLER HAYATIMIZIN MERKEZİNE YERLEŞECEK"

Bulut teknolojilerinin çeşitli iş alanlarını etkisiz hale getirdiğiyle ilgili yanlış bir algı bulunduğunu söyleyen Sayan şöyle devam etti:

"Bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü, sürücüsüz araç mühendisliği gibi yeni meslek dalları hayatımızın merkezine yerleşecek. Buradaki hassas nokta, iş dünyasıyla hızla ilerleyen bulut bilişime yetişmek. Yeni ve dijital becerileri öğrenmek ve dönüşen mesleklere adapte olabilmek için iyi bir eğitim almak gerekiyor.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitü Müdürü Doç. Dr. Leyla Keser ise bulut bilişim ve veri dolaşımında kullanıcının özellikle veri koruması hukuku kapsamındaki haklarının etkisi, bulut bilişime ilişkin olarak hizmet sunan sağlayıcıların uymaları gereken teknik ve güvenlik kriterleri ile standartların belirlenmesinin önemini vurguladı.

Doç. Dr. Keser dünyadaki veri dolaşımına ilişkin engelleyici düzenlemelere hakim yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

BAŞARI HİKÂYELERİ ANLATILDI

Konuşmalarının ardından bulut bilişimle yaratılan ortak değer ve başarı hikayeleri paylaşıldı. Bulut bilişim hizmeti sağlayan ve bulut hizmeti alan firmaların temsilcileri, bulut bilişim sayesinde yaratılan güvenlik, gizlilik, mali tasarruf gibi ortak değer ve avantajları kendi kurumsal hikayeleri üzerinden aktardı.