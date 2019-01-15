Bulgaristan'da grip salgını; 137 okulda eğitime ara verildi

BULGARİSTAN'da öğrenciler arasında artan grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Grip salgını komşu Bulgaristan'da eğitim ve öğretimi olumsuz etkiledi. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı grip salgını nedeniyle ülke çapında 137 okul ve anaokulunda eğitime 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Burgaz bölgesinde kötü hava şartları nedeniyle 6 okulda da tatil ilan edildi. Öte yandan salgının etkisini artırması durumunda diğer bölgelerde de okullarda eğitime ara verilmesi bekleniyor.

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