Bulgar turistlerden Kapıkule'de halaylı bekleyiş

EDİRNE'ye günü birlik gelerek alış veriş yapan Bulgar turistler, ülkelerine dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda kısa süreliğine meydana gelen arıza nedeniyle beklerken, şarkılar söyleyip halay çekerek bekledi.

Türkiye'de döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle Bulgar parası Leva'nın da değer kazanmasıyla birlikte Bulgarlar, alışveriş için Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Kıyafetten, temizlik malzemesine kadar alış veriş yapan Bulgar turistler, özellikle hafta sonları araçları ve turlarla dönüşleri, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmalarına neden oluyor. Edirne'de alışveriş yapıp dönüşe geçen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün çıkış yapmak için bekledikleri sırada sınır kapısında bilgisayarlarda sistem arızası meydana geldi. Bu nedenle sınır kapısında bir süreliğini araç kuyrukları oluştu. Bulgar turistler, bir süre bekledikten sonra araçlarından çalınan müzik eşliğinde halay çektiler. Sistemin normale dönmesiyle araçlarına binen Bulgar turistler, ülkelerine dönüş yaptı.

Alış veriş için araçlarıyla Edirne'ye gelen Bulgar turistler, özelikle hafta sonları Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oluyor.



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