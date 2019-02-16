Bulgar mafya babası iade edildi

İstanbul - KIRMIZI bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ardından tuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov, İnterpol-Europol birimlerimizce Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: Silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranmakta olan Dimitar Zhelyazkov 4 Ağustos 2018'de İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişi ile birlikte yakalanmış ve adli makamlarımız tarafından iadesi amacıyla tutuklanmıştı. İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreci ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan mezkûr şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanında İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde yürüttüğümüz suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis işbirliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.