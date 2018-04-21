Bülent Tüfenkci'nin incelemesi sırasında kaçak sigara ele geçirildi

TÜRKİYE'nin Irak sınırında bulunan Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'tan gelen bir araçla yapılan sigara kaçakçılığı olayına rastgeldi. Arama sırasında aracın başında duran Bakan Tüfenkci, görevlilerin kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyaller içine gizlenmiş kaçak sigaraları çıkarmasını dikkatle izledi. Gazetecilere açıklama yapan Tüfenkci, Türk mallarına Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından uygulanan vergiler konusunda gelecek ay Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanları toplantısı yapacaklarını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün Türkiye-Irak sınırında bulunan Habur Kara Huduf Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerin Habur Gümrük Sahası'nda karşıladığı Bakan Tüfenkci’ye yöresel kıyafetli iki çocuk çiçek takdim etti. İpekyolu Gümrük Müdürlüğü'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda slayt eşliğinde brifing alan Tüfenkci, daha sonra gümrük sahasında yapılan modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

SİGARA KAÇAKÇILIĞINA RASTGELDİ

Gümrük sahasında sürücüler ve yolcularla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Bakan Tüfenkci, x-ray noktasında da incelemede bulundu. Tüfenkci bu sırada Irak'tan Türkiye'ye gelen bir araçtaki sigara kaçakçılığı olayına rastgeldi. Bakan Tüfenkci, görevlilerin araçta yaptığı aramayı yakından takip etti. Gümrük Muhafaza memurlarının aracın kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyalleri içerine gizlenmiş 40 paket kaçak sigarayı ele geçirmesini dikkatle izleyen Tüfenkci, ele geçirilen malzemeleri de inceledi. Türkiye-Irak arasındaki köprü ve gümrükteki modernizasyon hakkında İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden’den bilgi alan Tüfenkci daha sonra kara yolu ile Silopi’ye geçti.

IRAK'A 9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Silopi'de bir otelde ihracatçılar ile bir araya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, sorun ve sıkıntıları dinledi. Toplantıda konuşma yapan Tüfenkci, 2017 itibarı ile 1 milyon 400 bine yakın aracın Habur Sınır Kapısı'ndan giriş-çıkış yaptığını söyledi. 2.5 milyondan fazla insanın Habur Sınır Kapısı’nı kullandığını belirten Tüfenkci, 2018'in ilk çeyreğinde 300 binden fazla araç sirkülasyonun yaşandığını ve Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

'YALANLARI SIRALAMAYI SİYASET ZANNETTİLER'

Türkiye'nin yüzde 7.4 büyüme rakamlarını yakaladığını belirten Tüfenkci, "Bazıları diyor ki 'Türkiye büyüdü de, 7.4 rakamını yakaladı da, bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz'. Gelip, ihracat rakamlarına bakmaları lazım, çevre yoluna bakmaları lazım, Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları lazım, sanayi çalışmalarını yerinde görmeleri lazım ve bunun herkese bir şekliyle dokunduğunu fark etmeleri lazım. Tabii bazıları görmek istemedikleri için, gördükleri halde anlamadıkları için, anladıkları halde işlerine gelmedikleri için, var olanı eğip bükmede büyük bir maharet uzmanı oldular. Yalanları ardı ardına sıralamayı siyaset yapmak zannettiler. Ama onlar, muhalefet ne yapmak isterse istesin, neyi zannederse zannetsin, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. En önemlisi Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Şırnak genelinde terörün ciddi anlamda azalmasıyla beraber, yayla ve meraları Mart ayı itibarı ile kullanıma açtıklarını belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

"Çukur terörünün bitmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye 7.4 büyümesini yakaladı. İşte o büyümeden Şırnak da, Hakkari de, Mardin de, Cizre’de nasibini alıyor. 24 Haziran'da bir seçim var. Biz bugüne kadar seçim popülizmi yapmadık. Uluslararası camiada bazıları Türkiye'deki seçimi dillerine dolamaya başladı. Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki ipe un seriyorlar. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen bir Türkiye, daha hızlı karar alan, daha etkin aldığı kararları uygulayabilen, en önemlisi şu anda ekonomimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları veya operasyonları önleme noktasında, boşa çıkarma noktasında, hem seçimlerden alınan güçle ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Allah'ın izniyle bu oyunları da hızlı bir şekilde boşa çıkarmış olacağız."

Türk mallarına Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından uygulanan vergiler konusuna da değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Sınırın hemen ötesindeki gerek merkezi Irak hükümeti, gerek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nce Türk mallarına konulmaya çalışılan engeller noktasında Mayıs ayı içerisinde KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Eş Başkanları toplantısını yapacağız. Özellikle bu çifte vergilendirme neredeyse bir haraca dönüştü. Çok çeşitli mallara adı konulmamış vergi adı altında kamyoncularımızdan, iş adamlarımızdan kafalarına göre ücretler almaya başladılar. Bu ne uluslararası ticarete ne de komşuluk hukukuna sığar. Dolayısıyla bunların giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Bu kapının modernize etme adına projesi bitmiştir. İnşallah haftaya yap-işlet-devret modeli ile anlaşmayı yapıp, bismillah deyip başlatacağız."



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