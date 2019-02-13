Buldan'da tanzim satış çadırı kuruldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde belediye tarafından, vatandaşların ucuza sebze ve meyve alabilmeleri için tanzim satış çadırı kuruldu.

Buldan Belediyesi, artan sebze ve meyve fiyatlarına karşı, Alanyazı Meydanı'nda tanzim satış noktası kurdu. Vatandaşlar, burada satılan sebze ve meyvelere yoğun ilgi gösterdi. Pazarda, patatesin kilogramı 2, domates ve soğanın 3 kilogramı 10, patlıcan ve salatalığın kilogramı 5, biberin kilogramı ise 9 liradan satıldı.

Buldan Belediye Başkanı DP'li Mustafa Gülbay, vatandaşların gıda ihtiyacını uygun fiyatlarla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımızın alım gücüne uygun satış noktası açtık. Vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz, Gerekirse direkt üreticilerden tanzim edilerek belediye olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

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