Buhara, mahalle konağına kavuşuyor

SELÇUKLU Belediyesi tarafından Buhara Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talep üzerine yapımına başlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Buhara Mahalle Konağı vatandaşlar için önemli bir çekim merkezi olacak. Mimarisiyle de mahalleye değer katacak tesiste erkek ve bayanlar için aktivite merkezleri ve emekli vatandaşların da hoşça vakit geçirmesi amacıyla lokal yer alacak.Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yapımı devam eden ve kısa bir süre sonra Buhara Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan tesisi gezerek incelemelerde bulundu.Buhara Mahallesine yakışır bir tesis inşa ettiklerini dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ''Mahallelere sosyal tesis kazandırmaya devam ediyoruz. Buhara Mahalle Konağımızın inşaatı hızla devam ediyor . Yüzde 70 aşamasına gelmiş durumdayız ve 5 milyon 500 bin TL'lik bir yatırım yapıyoruz. İnşallah sonbaharda hemşehrilerimiz bu tesisi de kullanmaya başlayacak. Tesis yüzme havuzu, spor salonları, saunası, buhar odası, duş ve fitness salonlarıyla bir kompleks olacak. Aslında bu tesislerimizle mahallelerimizin yaşam merkezini inşa ediyor, camisi, emekliler lokali, mahalle konağıyla birlikte her yaşta insanımızın kullanacağı tesisler yapıyoruz. Böylece Selçuklu’nun tüm mahallelerinde sosyal hayatı yeninden canlandırıyoruz. Buhara Mahalle Konağımızın da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.