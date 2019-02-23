BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA,() - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: BUDO: 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30...

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA,() - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü

İDO:
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

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