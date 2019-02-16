BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA,() - MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: BUDO 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30...