BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal olan seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,()
BUDO'dan sefer iptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal olan seferler şöyle: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)...
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
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