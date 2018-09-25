BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal olan seferler şöyle: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)...