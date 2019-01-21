'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzalayan akademisyene "örgüte yardım"dan ceza

Özden ATİK / İstanbul, - 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyene "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ceza verildi. Oy çokluğuyla verilen kararda, sanık akademisyen Müge Ayan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara bir üye hakim, sanığın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini düşündüğünü belirterek şerh düştü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Müge Ayan ve avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ayan'ın avukatları, "Müvekkilin metne imza atması tamamen ifade özgürlüğü hakkını kullanmasıdır. Bundan dolayı cezalandırılmasının istenmesi ifade özgürlüğünün ihlalidir" diyerek beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık Müge Ayan da, "Bir suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"METİN USTALIKLA HAZIRLANDI"

Mahkeme heyetinin kararında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarının bir bölümünü bölmeyi, dolayısıyla toprak bütünlüğünü bozmayı hedefleyen PKK/KCK terör örgütünün unsurlarından Demokratik Toplum Kongresi'nde 14 madde halinde açıklanan deklarasyonla, açıkça, ayrı bir yargı teşkilatı, vergi toplama yetkisi, sağlık hizmetlerinin ayrılması şeklinde ancak bağımsız devletin tekelinde bulunması gereken yetkilerin talep edildiği belirtildi. Örgüt yöneticilerinin çağrılarına yer verilen kararda, "örgütün amacının tehlikeye düştüğü bir ortamda, örgütün yeniden moral kazanması, yurt içinde ve uluslararası alanda destek sağlayıp suç işleme iradesini kuvvetlendirerek eylemlerine devam etmesi, diğer yandan devletin operasyonlara son vererek örgütün amacına ulaşmasına engel bir durumun kalmaması için söz konusu metnin ustalıkla hazırlandığı" kaydedildi.

"ÖRGÜTÜN AMACI KOLAYLAŞTIRILDI"

Kararda, sivillerin zarar görmemesi adına sokağa çıkma yasağı ilanı ve daha fazla şehit verme riskine rağmen vatandaşların korunmasına özen gösterilerek yapılan operasyonların, terör örgütüne karşı değil de sanki bölge halkına karşı yapılmışcasına manipüle edildiğine dikkat çekilen kararda, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak fiilini işleyen PKK terör örgütünün, adı dahi belirtilmeden örgütün amacını kolaylaştıran bahsi geçen bildiriye imza atmak şeklindeki eylemin 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' şeklinde sübuta erdiği anlaşılmıştır" denildi.

OY ÇOKLUĞUYLA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Müge Ayan'a önce 5 yıl hapis cezası veren heyet, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına indirdi. Öte yandan üye hakimlerden Buket Özkoyuncu, sanığın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini düşündüğünden çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirterek karara şerh düştü.



