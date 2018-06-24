Bu mahallede oy kullanma işlemi 32 dakikada tamamlandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Demirci ilçesinin 29 seçmenli Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemi 32 dakikada tamamlandı.

Demirci ilçesine 30 kilometre mesafedeki 48 nüfuslu kırsal Bozköy Mahallesi'nde 29 seçmen oy kullandı. Seçmenin saat 08.00'den itibaren başladığı oy kullanma işlemi, 32 dakikada tamamlandı. Çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, oy verdikten sonra tarlanın yolunu tuttu. Muhtar İrfan Gönder ve mahalleli, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.



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