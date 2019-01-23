'Bu mağara turizme kazandırılsın'

HAKKARİ'ye bağlı Yüksekova ilçesinin terörden temizlenen Dağlıca bölgesine yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu. Öğrenciler, bölgede benzeri olmayan mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yüksekova ilçesinin Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne üye 21 öğrenci, terörden temizlenen Dağlıca bölgesinin Yeşiltaş köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin bölgede huzur ortamını sağlamasıyla birlikte ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki köye yapılan yürüyüşte, dağcı öğrenciler içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu. Mağarayı gezen dağcı öğrenciler, doğal güzelliğe hayran kaldı. Öğrenciler, bölgede benzeri olmayan mağaranın turizme kazandırılmasını istedi.



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