Bu kafede çalışan personelin tamamına manikür yapılıyor

ANKARA'da bir kafede çalışan 55 personelin tamamına 'ustanın 5 parmağı, garsonun başparmağı tabaktan eksik olmaz' sözünden esinlenerek daha sağlıklı hizmet sunulması için haftada bir gün manikür yapılıyor, ellerine cilt bakımı uygulanıyor.Başkent'in en kalabalık semtlerinden Kızılay'da bulunan Kahramanlar İş Merkezi'nde yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren bir kafenin sahiplerinden Nizamettin Ölmez, çalışan personelin daha sağlıklı ve temiz hizmet sunması amacıyla farklı bir çalışma başlattı. 'Ustanın 5 parmağı, garsonun başparmağı tabaktan eksik olmaz' sözünden esinlenen Ölmez, personeli için iş yerine her hafta düzenli olarak güzellik uzmanı çağırıyor. Yaklaşık 6 aydır kafeteryaya gelen güzellik uzmanı Selvi Doğan, aralarında erkek çalışanlarında bulunduğu 55 personelin tamamına manikür yapıyor, ellerine cilt bakımı uyguluyor. İlk başlarda büyük şaşkınlık yaşayan erkek personelin daha sonra bu duruma alıştıkları belirtildi.'SUNUMDA EL ÇOK ÖNEMLİ'İşletme sahiplerinden Savaş Orhan Gazi, “Hijyen ve kalite bizim olmazsa olmazımızdır ve bu anlayışla hizmet veriyoruz” dedi. Gazi, "Hep derlerdi ki, 'ustanın 5 parmağı garsonun başparmağı tabaktan eksik olmaz' Sunumda el bakımı çok önemli. Çünkü her şey el ile temas halinde. Temiz bir el ile tabağı götürdüğünüzü düşünün, ya da tırnaklar kirli veya el yüzeyindeki derinin çatlak bakımsız olan birinin tabağı götürdüğünü düşünün. Yemek ne kadar güzel olursa olsun, sunum iyi değilse, müşteri memnuniyetini kaybedersiniz. Her hafta bir güzellik uzmanı arkadaşımız gelip burada çalışanlarımıza bakım yapıyor" diye konuştu.'ERKEK ÇALIŞANLARIMIZ DA ALIŞTI’İşletme Müdürü Hasan Doğan, işletme kurallarının güleryüz ve hijyen olduğunu vurgulayarak, “Bizde 55 personel var. Bu arkadaşlarımızın periyodik olarak her hafta tırnak ve cilt bakımlarını bir güzellik uzmanına yaptırıyoruz. Tabi kadın çalışanlarımız alışık olduğu için fazla tepki göstermedi, erkek çalışanlarımız da birinci ve ikinci periyottan sonra onlar alışmaya başladı" dedi.ÇALIŞANLAR ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA MEMNUN KALDIKafeteryada garson olarak çalışan Emir Can Aydoğdu, manikür uygulamasıyla ilgili, "Hijyen için ellerimizi tırnaklarımızı temizlettiriyoruz. Hem müşterimiz, hem kendimiz açısından bu durumdan çok memnunuz. İlk duyunca herkes gibi şaşırdım. Daha sonra da erkek arkadaşlar olarak bu duruma alıştık" şeklinde konuştu.Kafeteryanın mutfak şefi Yusuf Murat ise, 20 yıldır bu sektörde olduğunu ve daha önce çalıştığı iş yerlerinde böyle bir uygulama ile karşılaşmadığını söyleyerek, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verirken, bizlerde çok mutlu oluyoruz” dedi.20 yıldır güzellik uzmanı olarak çalışan Selvi Doğan da ilk defa bir işletmeye giderek bu tür bir hizmeti verdiğini kaydetti.

