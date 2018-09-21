Bu fotoğraflar karanlık oda yerine günışığında basıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, güneş baskı tekniğiyle basılan fotoğrafların yer aldığı sergi, ziyarete açıldı.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi Funda Börtücene Öztürk, güneş baskı fotoğrafları sergisi açtı. Hızırşah Kültür Evi'nde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, karanlık oda ve fotoğraf kartları kullanılmadan gün ışığında resim kağıtları üzerine basılan birbirinden ilginç fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nde 10 yıl önce açılan kurslarda güneş baskı tekniğiyle tanıştığını söyleyen Öztürk, "Güneş baskı tekniği, demir-gümüş fotoğraf tekniği olarak adlandırılıyor. Fotoğraf baskının en eski yöntemlerinden olan tekniğin en ilginç yanı görüntünün aydınlıkta elde ediliyor olmasıdır. Karanlık odalara ihtiyaç yok" dedi.

Tekniğin ilk olarak 1842 yılında İngiliz astronom Sir John Herszel tarafından kullanıldığını belirten Öztürk, "Bu teknik ile farklı tonlarda fotoğraflar basılabiliyor. Ben kahverengi tonları kullanıyorum. Burada solüsyonlar kullanıyorum. Fotoğraflarımı, emici bir yüzey üzerine güneşte veya ultraviyole lamba üzerinde basıyorum. Fotoğraf kartı ya da karanlık odaya ihtiyaç yok. Emici herhangi bir yüzey üzerine yapılabiliyor. Ben fotoğrafları, suluboya kağıtlarının üzerine basıyorum" diye konuştu.

30 Eylül'e kadar açık kalacak sergide, Öztürk'ün 25 fotoğrafı yer alıyor.



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