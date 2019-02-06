'BTSO Mutfak Akademi' model oluyor

Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen ‘BTSO Mutfak Akademi’, sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor. Alanında Türkiye’nin en büyük eğitim mutfağı olan merkez, profesyonel eğitim kadrosu ve modern eğitim alanlarıyla model oluyor.

BTSO tarafından hizmet sektörünün aşçılık, pastacılık, pidecilik, pizzacılık ve servis elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla DOSAB’da hayata geçirilen ‘BTSO Mutfak Akademi’de ikinci eğitim dönemi devam ediyor. BTSO’nun vizyonuyla hayata geçen proje ile hizmet sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştiriliyor. ‘Mutfak Akademi’ eğitimleri kapsamında kursiyerler, teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra staj dönemini de kapsayan 6 aylık bir süreçten geçiyor.

EĞİTİM BTSO’DAN HARÇLIKLAR İŞKUR’DAN

BTSO ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Mutfak Akademi eğitimlerine katılan kursiyerlerin, eğitim ücretleriyle birlikte iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanıyor. BTSO Mutfak Akademi’de sunulan imkanlardan son derece memnun olduklarını ifade eden kursiyerler de verimli eğitim programlarından dolayı BTSO’ya teşekkür etti.

“BTSO MUTFAK AKADEMİ KUSURSUZ BİR MERKEZ”

Kursiyerlerden Ahmet Can Daryan, aşçılık alanında güzel bir kariyer planının olduğunu söyledi. “En büyük hayalim aşçı olmak” diyen Daryan, kurslarda sadece aşçılık değil, kişisel gelişim ve diksiyon eğitimlerinden de faydalandıklarını dile getirdi. Daryan, “BTSO Mutfak Akademi tam anlamıyla mükemmel bir eğitim merkezi. Merkezimizin bize sunduğu imkanlar üst seviyede. Eğitimleri tamamladıktan sonra meslekte hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim.” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR EĞİTİM PROGRAMI YOK”

Kursiyerlerden Halit Narman, internet üzerinden yaptığı başvuruyla mülakatlara davet edildiğini ve sonrasında eğitimlere başladığını belirterek, “Bu iş aynı zamanda babamın da mesleği. O yüzden benim hayatımda ayrı bir önemi var. BTSO Mutfak Akademi gibi kurs programlarından Türkiye’de eşine az rastlanır. Birçok şehirde bu eğitimler ücretli veriliyor. Burada eğitimler ücretsiz ve İŞKUR bize maddi destek de veriyor.” diye konuştu. Aşçılık eğitimlerinden faydalanan Gülçin Dağoğlu, 2 aylık bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, her gün farklı konularda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

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